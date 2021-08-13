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Fatih Terim’in annesi hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesi hastaneye kaldırıldığı için memleketi Adana'ya gitti.

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Fatih Terim’in annesi hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Annesinin rahatsızlığı haber alan Fatih Terim, öğle saatlerinde Adana’ya geldi.

Fatih Terim, annesi Nuriye Terim’in hastaneye kaldırılması sebebiyle, Galatasaray’ın İskoçya’daki UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı olan St. Johnstone maçı sonrası Adana’ya geldi.

Düşme sonrası oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildiği öğrenilen Nuriye Terim’in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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