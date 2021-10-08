Fatih Terim’in istemediği ayrılık kapıda

İtalya’dan Napoli ve Roma ile Almanya’dan Schalke, Brezilyalı stoper Marcao için devre arasında Galatasaray’ın kapısını çalabilir. Galatasaray, Fatih Terim'in devre arasında ayrılmasını istemediği Marcao'nun transferi için istenecek bonservis bedelini belirledi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, savunmasının kilit ismini kaybedebilir. Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olayın ardından aldığı ceza nedeniyle lig maçlarında sarı-kırmızlı takımı yalnız bırakan Marcao, İtalyan ve Alman kulüplerinin radarında. Napoli ve Roma, ligde cezası 2 maç sonra bitecek Brezilyalı stoper için Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Transfer teklifinin devre arasında gelebileceği ifade ediliyor. Marcao'nun talipleri arasında Schalke 04 de yer alıyor.

4 MİLYONA GELMİŞTİ

Sarı-kırmızılı kulüpten edinilen bilgiye göre, kısa süre önce sözleşmesi uzatılan Marcao için 15 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Fatih Terim de Brezilyalı yıldızın devre arası gitmesini istemiyor ama 15 milyon Euro civarındaki bir transfer teklifinin reddedilmesi beklenmiyor. Ocak 2019'da Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Marcao giderse, Aslan ara dönemde stoper transferi yapacak.

LUYINDAMA KALICI

Öte yandan Galatasaray’a maliyeti 8 milyon Euro'yu aşan ancak verim alınamayan, alıcısı da çıkmayan Christian Luyindama'nın durumu belirsiz. Marcao'nun aldığı ceza nedeniyle takımda kalan Demokratik Kongolu stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Dördüncü stoper konumuna düşen 27 yaşındaki Luyindama, Marcao satılırsa yine mecburen takımda kalacak. Ancak bu kez sezon sonunda bedelsiz ayrılarak, kulübe hiçbir şey kazandırmadan gidecek.