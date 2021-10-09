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Fatih Terim’in milli gururu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 5 oyuncusu, kariyerlerinde ilk kez milli takımlara çağrıldı.

Mesut YILDIRIM
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Fatih Terim’in milli gururu

Türk futbolunun en önemli teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, 34 yıllık kariyeri boyunca farklı pasaportlara sahip onlarca oyuncuyu milli takımlara kazandırdı. Galatasaray Teknik Direktörü bu geleneği sürdürüyor. Kurt hocanın son iki sezonda sarı-kırmızılı formayı giydirdiği isimler, kendilerini milli takımlarda buldu. Terim, son olarak 5 oyuncuyu ilk kez milli takımlara göndermenin onurunu yaşadı.

İLK GİDEN TAYLAN

Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Berkan Kutlu, Teknik Direktör Stefan Kuntz tarafından Norveç maçının kadrosuna davet edildi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun yanı sıra kariyerinde ilk kez milli davet alan isim Olimpiu Morutan oldu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Romanya Milli Takımı'na ilk kez çağrılmanın gururunu, Terim'in Galatasaray'ında oynayarak tattı.

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