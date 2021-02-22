Fatih Terim’in o hareketinin nedeni: Evlatlarımı bırakamam

“Bir tuzağı daha bertaraf ettik. Hakemle ilgili yorumumu kısa kesiyorum çünkü ceza vermek için bahane arıyorlar…” Bu sözler Alanyaspor maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ait. Terim'in bu manidar sözlerinin nedeni ise takımı yalnız bırakmama isteği. Tecrübeli çalıştırıcının, Alanyaspor maçındaki hakem atamalarına ve sahadaki kararlara çok sinirlenmesine rağmen eleştiri düzeyini düşük tutmayı seçtiği öğrenildi.

BASKIYLA MÜCADELE EDİYOR

Fatih Terim'in asıl beklentisi ise yönetimin daha aktif olarak kendi üzerindeki ceza riskini alması. Terim, Alanyaspor maçı sonrası yapılan değerlendirme sohbetinde, “Ben konuşunca ceza alıyorum. Ama böyle zorlu dönemde evlatlarımı yalnız bırakamam” derken yöneticilerden daha aktif olmalarını istedi. Kurt hoca, “Algıları bozmak sizin işiniz. Cevap verilmesi gerektiğinde sessiz kalmayın. Takım üzerindeki baskıyı almalısınız” dediği ifade edildi.

NİHAT ÖZDEMİR’E GİDİYORLAR

Başkan Mustafa Cengiz'in bu hafta TFF'ye çıkarma yapmak istediği belirtiliyor. Galatasaray'ın patronu, Nihat Özdemir'den randevu istediği, son dönemde yaşanan hakem atamaları ve kararlarıyla ilgili şikâyetlerini anlatacağı öğrenildi.

PRİM 1 MİLYON TL

Galatasaray yönetiminin, 7'de 7 yapan takıma prim verme kararında Fatih Terim'in bu sözlerinin de etkisi oldu. Aleyhte kararlara rağmen kazanılması nedeniyle takıma 1 milyon TL prim dağıtılmasına karar verildi.