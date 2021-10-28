Fatih Terim’in santrfor çilesi! Beklentilerin altında kaldılar…
Galatasaray'da santrforlar beklenenin altında kaldı. Diagne, Halil ve Mohamed... Sarı-kırmızılılar, varlık içinde yokluk çekiyor. Üç yıldız, gol beklentisi rakamlarının hakkını veremiyor. Fatih Terim çift forvet oynatmayı düşünüyor.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde lider, Süper Lig'de ise gerilerde. Beşiktaş derbisinin kaybedilmesiyle birlikte gol sorunu bir kez daha göz önüne serilen sarı-kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 16.6'lık gol beklentisinden 15 gol çıkardı. Bunda özellikle ligde dönüşümlü oynayan santrforlarının etkisizliği başroldeydi.
Gol atmaları için Diagne beş, Mohamed 7.3 ve Halil 14 şuta ihtiyaç duydu. Toplam 7.25 xG yakalayan üçlü 5 gol atabildi. Diagne ve Mohamed birer de penaltı kaçırdı. Terim, gol sorununu çift forvet oynatarak aşmayı planlıyor. Halil'i sağda deneyen Terim, orta alanı da Morutan-Cikildau-Berkan üçlüsünden kurup ofansı kuvvetlendirmeyi düşünüyor.
- MBAYE DIAGNE
- Süre: 374 dk
- Gol-Asist: 1-1
- Şut: 3/5
- RCSTB: 14
- xG: 1.89
- MOSTAFA MOHAMED
- Süre: 397 dk
- Gol-Asist: 3-0
- Şut: 6/22
- RCSTB: 28
- xG: 3.47
- HALİL DERVİŞOĞLU
- Süre: 329 dk
- Gol-Asist: 1-1
- Şut: 4/14
- RCSTB: 34
- xG: 1.89
- RCSTB: Rakip ceza sahasında topla buluşma, xG: Gol beklentisi