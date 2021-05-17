Fatih Terim’in şifreleri

Süper Lig’in son haftasında oynanan Helenex Yeni Malatyaspor maçı sonrası çok sert ifadeler kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özellikle camianın içindeki isimleri hedef aldı.

Deneyimli hocanın ‘şifrelerini' çözmeye çalıştık:

TEHLİKE İÇERİDE

Düşmanlarımız bildiğimiz şeyler ama içimizdekiler daha tehlikeli. Sadece dışarıyla uğraşmıyorsunuz. Aynı yerden iki kişi ceza heyetine giriyor değişik cezalar veriliyor. Hiç ses yok.

SÖZLEŞME ALDATMACASI!

Ya 10 ya da 15 senelik imza attım ben. En az iki defa 5 seneye imza attığımı hatırlıyorum. Meğer 2 senelikmiş onlar. Biz de 2 senemizi doldurduk, sözümüzü yerine getirdik. 31 Mayıs itibarıyla benim sözleşmem bitiyor. Gereken neyse yapacağız.

ADAYLAR ENKAZA HAZIR MI?

İdari, ekonomik ve teknik olarak çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu kadar borcun altında 5-6 başkan adayı müthiş. Ümit ederim herkes hazırlıklıdır. Önemli kaynaklar bulmadan, enkazı tamamlamadan herhangi bir yere gidemeyiz.

TEK ADAYLI SEÇİM ÇAĞRISI

Ben bir Galatasaraylı olarak kişisel düşüncelerin bir tarafa bırakılmasını, ortak payda olan Galatasaray'da buluşulmasını ve böyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Benim Galatasaraylılığa bakış açım bu ve hiç değişmedi.