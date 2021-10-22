Fatih Terim’in sihirli dokunuşu 5 dakikada içinde her şeyi değiştirdi

Galatasaray'ın deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği maçta 3 puanı teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı kritik değişiklik getirdi. Kerem Aktürkoğlu ve Morutan hamlesi sosyal medyada geceye damga vurdu.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray haftaya lider girdi.

Gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayan sarı kırmızılılar, Avrupa'daki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

Rusya deplasmanında ilk yarısı 0-0 sona eren ve oldukça kısır geçen mücadelenin ikinci yarısında Fatih Terim’in yaptığı değişiklikler ve oyuna giren isimlerin performansı maça damga vurdu.

67 ve 76’DA GELEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Maçın 67. dakikasına kadar sahaya çıktığı 11’i bozmayan Terim ilk hamlesini Barış Alper Yılmaz’ın yerine Kerem Aktürkoğlu’nu alarak yaptı. Dakikalar 76’yı gösterirken de Ryan Babel’i kenara alarak Moruțan’ı sahaya süren Terim maçın kilidini açacak hamleyi yapmış oldu. 90 dakikanın bitimine az bir süre kala gelen bu değişiklikler oyuna da pozitif anlamda yansıdı ve hareket getirdi.

80’de Olimpiu Moruţan’ın pasında Kerem Aktürkoğlu kaleci Guilherme’yi geçemedi ancak 2 dakika sonra tekrar sahneye çıkan ikilinin organizasyonunda Galatasaray aradığı golü buldu. 23 yaşındaki Kerem rakip ağları havalandırırken asisti yapan isim 22 yaşındaki Morutan oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ÖVGÜ

Sonradan oyuna giren iki ismin etkinliği ile gelen gol sonrası teknik direktör Fatih Terim’e sosyal medyada övgü yağdı. Rumen oyuncu Morutan’a ‘Hagi’ benzetmesi yapan sarı kırmızılı taraftarlar doğum gününde golü atarak 3 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu’nu göklere çıkardı.

Morutan… Galatasaray kurtarır, Lokomotiv savar üzümlü kekim benim pic.twitter.com/aZ43OEzakK — G. (@gsendyou) October 21, 2021

Morutan ve Kerem yaparsınız çocuklar sizdeyiz.. pic.twitter.com/hIKPBsK227 — Kurtul (@kurtulreyiz) October 21, 2021

Morutan İki tık tık yaptı golü attırdı Rumen Messi ya pic.twitter.com/fvWJVKnTFP — Merto (@MostafaMerto) October 21, 2021

Oyunu tut, rakibin fizik gücüne teslim olma ve sonra topu Morutan'a ver; bir de ona koşacak bir adam. Sihirli ayakla tam ve tipik bir Avrupa galibiyeti oldu. pic.twitter.com/lGBnXRLHcc — ufuk kaan karacan (@ukaankaracan) October 21, 2021

2000’lerde UEFA’da oynarken top Hagi’ye geldiğinde hissettiğim ne ise; bu akşam Morutan’da hissettiğim oydu… Allah bulandan transfer edenden razı olsun.#FCLMvGS#UEL pic.twitter.com/2IczlgegS9 — Şampiyonluğa Odaklan (@SampiyonOdaklan) October 21, 2021

#FCLMvGS

Morutan , Kerem Aktürkoğlu işbirliği sonucu Fatih Terim anlık:) pic.twitter.com/4VPMy9Ck25 — Gezgin Eşref (@gezenotostopcu) October 21, 2021