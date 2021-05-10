Fatih Terim’in tecrübe farkı

Fatih Terim'in tecrübesi, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kendisini gösterdi. Dev maç öncesi hafta boyunca seçim kaynaklı yönetim krizi yaşayan Terim, hem teknik-taktik hem motivasyon anlamında Sergen Yalçın'dan öne çıkarak şampiyonluk yarışının yeniden şekillenmesini sağladı. Deneyimli hocanın artılarını masaya yatırdık:

KONSANTRASYON!

Hafta boyunca kendini ve oyuncularını seçim dedikodularından uzak tuttu. Takımın saha içine konsantre olmasını sağladı. Bu motivasyonla her oyuncusundan verim aldı.

Hem Galatasaray'ın hem kendisinin pes etmediğini gösterdi. Ezeli rakibin, Cimbom'un evinde şampiyonluk turu atmasına izin vermedi.

pes etmediğini gösterdi. Ezeli rakibin, Cimbom'un evinde şampiyonluk turu atmasına izin vermedi. Elindeki kadro avantajını çok iyi kullandı. Hücum hattında tecrübesiz gençlerin yerine tecrübeli yıldızları tercih etti. Hamleler de işe yaradı. Goller Babel, Falcao ve Arda Turan'dan geldi.

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EVDEKİ KAYIPLARA YANIYOR

Derbiyi 3-1 kazanan Galatasaray, iç sahada kaybettiği puanları çok arıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon evindeki 19 maçın 11'ini kazanırken 6 beraberlik ve 2 yenilgi ile toplam 18 puan kaybetti. Lider Beşiktaş ile ikili averajını eşitlemeyi başaran Cimbom için en kritik sonuç 19 Mart'taki Rize mağlubiyeti oldu. Şampiyonluk yarışındaki en avantajlı takım olan Kartal'ın iç saha puan kaybı ise 12 (14G, 3B, 2M).

KAZANILAMAYAN O MAÇLAR