Fatik Karagümrük Rizespor’u geçti, hasreti dindirdi

Fatih Karagümrük, sahasında konuk ettiği Rizespor'u mağlup ederek ligdeki galibiyet hasretine son verdi. Fatih Karagümrük, Zukanovic'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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Süper Lig’in 21. haftasında orta sıraları zorlamak isteyen VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fatih Karagümrük, ligdeki üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Rizespor ise üst üste dördüncü maçında da galibiyet alamayarak ayrılmış oldu.

Fatih Karagümrük, takımın formda golcüsü Aleksandar Pesic’in kaydettiği 31. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı önde tamamladı. 75. dakikada Salih Dursun’un golü maçın skorunu belirledi. Fatih Karagümrük’te Ervin Zukanovic, karşılaşmanın 77. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 30’a yükseltirken, Rizespor 18 puanda kaldı.