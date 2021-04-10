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Fatma Nur Şenses, Kayseri Gençlerbirliği’nde

Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni sezon öncesi kadrosuna yeni bir isim dahil etti.

Güncellenme: 13:04, 10/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatma Nur Şenses, Kayseri Gençlerbirliği’nde

Kadınlar 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği, yeni sezon öncesinde kadrosun güçlendirmeye devam ediyor. Kayseri ekibi, milli futbolcu Merve Aladağ'ın ardından Fatma Nur Şenses'i kadrosuna kattı. 17 Nisan'da Antalya'da başlayacak olan karşılaşmalar öncesinde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği ekibi, kadrosunu takviye etmeye devam ediyor.

Son olarak Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor forması giyen 2003 doğumlu Fatma Nur Şenses yeni sezonda Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği forması giyecek. 2016 yılında başladığı futbolda şimdiye kadar 29 maça çıkan Fatma Nur 25 gol kaydetti.

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