FBİAD iftar yemeğinde buluştu

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) iftar yemeğinde buluştu.

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Fenerbahçeli İş Adamları Derneği’nin (FBİAD) geleneksel iftar programına üyeler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul'un gözde restoranlarından Shine Portaxe’de düzenlenen iftar programına eski yönetim kurulu üyesi Şekip Mosturoğlu ile çok sayıda üye katıldı.

FBİAD Başkanı Güven Güleşce, iftar programına geniş katılım sağlanmasından ötürü büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “FBİAD olarak, gerek başta futbol ve diğer spor müsabakaları, gerekse iş dünyası ile spor ilişkileri ile ilgili olarak çok sayıda etkinliğe imza atmış bir sivil toplum örgütüyüz. Elbette pandemi sürecinde, birçok alanda olduğu gibi, derneğimizin de etkinlikleri durağan bir düzeydeydi. Pandemi koşullarının normale dönmesi ile, FBİAD da, eski üretken ve faal günlerine en kısa sürede dönecektir. Daha çok ve daha geniş katılımlı faaliyetler düzenleyerek, derneğimizin adını daha da büyük gururla taçlandıracağız. Tekrar bu mübarek günde bizlerle birlikte olduğunuz için şahsım ve yönetimim adına şükranlarımı bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.