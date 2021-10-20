Felipe Melo için Galatasaray iddiası

Brezilya basını, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'yu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Sozcu.com.tr

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2015 yılında Galatasaray’dan ayrılarak Inter’e transfer olan ve 2017’den beri kariyerini ülkesi Brezilya’da sürdüren Felipe Melo’nun yeniden Türkiye’ye döneceği öne sürüldü. Brezilya basınında yer alan haberde, orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray’ın, 38 yaşındaki futbolcuya 1,5 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı belirtildi.

Melo’nun Palmeiras ile olan sözleşmesi Aralık 2021’de sona erecek. Henüz kulübüyle resmi bir sözleşme görüşmesi yapmayan Melo iki ay sonra serbest kalacak. 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve üç Süper Lig, 3 Türkiye Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Melo, sarı kırmızılı taraftarların sevdiği isimler arasında yer alıyor.

Öte yandan Brezilya basınındaki haberde, Melo’nun Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas ile iyi ilişklere sahip olduğuna vurgu yapıldı.