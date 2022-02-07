Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi

Brezilya Ligi'nde Flamengo ile Fluminense arasında oynanan maçta eski Galatasaraylı Felipe Melo ve eski Fenerbahçeli Diego Ribas birbirine girdi. Yaşanan gerilim sonrası Melo rakibine omuz atarak yere düşürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brezilya’da oynanan Carioca Şampiyonası’nda eski Fenerbahçeli Diego Ribas’ın takımı Flamengo ve eski Galatasaraylı Felipe Melo’nun takımı Fluminense karşı karşıya geldi.

89. dakikada Jhon Arias’ın attığı golle konuk ekip Fluminense’nin kazandığı maça Felipe Melo ve Diego Ribas’ın kavgası damga vurdu.

KORNER KARARI GELİNCE ORTALIK KARIŞTI

Maçın henüz başında Flamengo’nun atağında De Arrascaeta topu ceza sahası içine ortaladı. Fluminenseli futbolcu topu uzaklaştırdı ancak ev sahibi takım penaltı bekledi. Hakem korner kararı verince ortalık karıştı.

Felipe Melo hakeme itirazda bulunurken, Diego Ribas araya girdi. Bu kez bütün futbolcular hakemin etrafında toplandı ve sinirler gerildi. Bu sırada Melo, Ribas’a omuz atarak rakibini yere düşürdü. Olayların yatışmasını bekleyen hakem Melo ve Ribas’ı sarı kartla cezalandırdı.