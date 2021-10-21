Felipe Melo’nun menajeri Galatasaray’ın tesislerine geldi!
Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Felipe Melo'nun menajeri, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden paylaşımda bulundu.
Galatasaray’da forma giydiği 4 yılda sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, 2015 yılındaki ayrıldığın ardından dönmeye hazırlanıyor.
Dün Brezilya basınının iddiasına göre; Galatasaray, Melo’ya 1.5 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. 2017 yılından bu yana ülkesi Palmeiras’ta forma giyen Melo’nun sözleşmesi 31 Aralık 2021’de bitecek.
Brezilya medyasındaki bu haberden sonra Melo’nun İtalyan menajeri Leo Cornacini, bugün Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Melo haberinin üzerine kendisine yöneltilen soruya “Haberim yok” şeklinde bir cevap vermişti.