Fenerbahçe 16 yaşındaki İsak Vural’ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Benfica altyapısında da forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural'ı transfer ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Benfica altyapısında da forma giyen 16 yaşındaki İsak Vural’ı transfer ettiğini açıkladı.

Avrupa takımın gözdesi haline gelen 16 yaşındaki genç yetenek İsak Vural’ı kadrosuna kattı. 5 yıllık sözleşmeye imza atan İsak, direkt A takım için transfer edildi. 2006 doğumlu olan İsak Vural’ı, Hammarby takımının alt yapısında 10 yaşındayken Barcelona transfer etmek istedi. Ancak ünlü İspanyol kulübüne tranferi gerçekleşmeyen İsak, Portekiz’in Benfica kulübü ile anlaştı.

İsak, 16 yaşının altında olduğu için FIFA lisansı olmadan Benfica alt yapısında top koşturdu. İsak forvet arkası orta saha olarak görev yapıyor. Teknik kapasitesi yükek olan oyuncu, sürpriz golleriyle de dikkat çekiyor.

TALİHSİZ SAKATLIK GEÇİRDİ

İsak’ın babası Cüneyt Vural, İsveç AIK takımda yıldız olacağı bir zamanda talihsiz sakatlık geçirdi ve futbol hayatını bitirdi. Annesi de İsveç birinci ligi ve ikinci liginde futbol oynadı. Tam futbol müptelası olan bir aile İsak Vural’a her konuda çok yardımcı oluyor. Annesi futbol konularında da İsak ile yakından ilgileniyor.