Fenerbahçe 3 puan aldı, 2 fire verdi

Süper Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK karşısında galip gelirken, iki futbolcusu sakatlandı.

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Avrupa’da yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, şampiyonluk için çıktığı yeni sezona galip başladı.

Evinde Gaziantep FK ile karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan Edin Dzeko’nun kaydettiği gollerle mutlu ayrıldı. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, 10 kişi kalan rakibi karşısında farklı kaznamasa da sezona 3 puanla başlayıp taraftarın bir kez daha beğenisini topladı.

Fenerbahçede Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla görev aldığı maçlardaki gol sayısını 3’e çıkardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda Zimbru ile oynanan ilk maçta rakip fileleri sarsan Dzeko, Gaziantep FK mücadelesinde takımına galibiyeti getirdi. Bosna Hersekli futbolcu 3 ve 18’inci dakikalarda gol kaydetti.

OSAYI VE BECAO’NUN DURUMU NETLEŞECEK

Fenerbahçe’de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, Gaziantep FK karşılaşmasına devam edemedi. Mücadelenin 12’nci dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Osayi-Samuel, 31’inci dakikada kendisini yere bıraktı. Karşılaşmanın 34’üncü dakikasında ise yerine Jayden Oosterwolde dahil oldu. Nijeryalı futbolcunun sağlık durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Öte yandan mücadelenin ikinci yarısında ise yeni transferlerden Becao sakatlık yaşadı. Brezilyalı futbolcu 68’inci dakikada yerini Samet Akaydın’a bıraktı. Becao’nun da durumu bugün belli olacak. (DHA)