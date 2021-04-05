Fenerbahçe 6 yıldır adalet arıyor

Fenerbahçe takım otobüsünün Rizespor deplasmanı dönüşünde kurşunlanmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. Sarı-lacivertli kulüpten, 4 Nisan 2015'te yapılan saldırının yıldönümünde “Unutmadık, Unutmayacak, Unutturmayacağız” başlığıyla bir açıklama paylaşıldı. Faillerin hâlâ bulunamadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu hain saldırının failleri 6 YILDIR (2190 GÜN) bulunamadı. Devletimizden beklentimiz, bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar bu hain saldırının peşini bırakmamaya son derece kararlıdır.”

AYDINLANMAYAN GÜN

Fenerbahçe dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hain saldırıyı protesto etti. Gönderilerde #AydınlanmayanGün etiketi kullanılarak faillerin hâlâ bulunamamasına dikkat çekildi.

FENERBAHÇELİLER ÖLÜMSÜZDÜR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen saldırıya tepkisini sosyal medya paylaşımıyla gösterdi. Pirşen “4 Nisan ve 12 Mayıs, 3 Temmuz'un kardeşleridir, ayrı değerlendirilemez. Yıkamadınız, diz çöktüremediniz ve öldüremediniz. Çünkü Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler ölümsüzdür” ifadelerini kullandı.