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Fenerbahçe 7 eksikle çalıştı

Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında pazartesi günü sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımdan henüz dönmeyen ve sakatlıkları olan oyunculardan yoksun sürdürdü.

Güncellenme: 21:45, 01/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe 7 eksikle çalıştı

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti. Milli takımlara giden oyuncular Attila Szalai, Dimitris Pelkas ile Mame Thiam, salonda çalışan Gökhan Gönül ve Mesut Özil, bireysel çalışan Diego Perotti ve tedavisi devam eden Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almadı

Antrenman öncesinde dün Rojin Haspolat ile dünya evine giren milli futbolcu Ozan Tufan için tebrik pastası kesildi. Teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan Tufan, tüm takıma teşekkür etti.

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki idman 17.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda 2 grup halinde yapılan pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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