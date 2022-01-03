Fenerbahçe açıkladı: Ferdi Kadıoğlu, Türkiye’yi seçti
Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Futbol Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu’nun Türkiye A Milli Takımı’nda forma giyeceğini açıkladı. Hollanda’nın alt yaş takımlarında forma giyen Ferdi’nin yaşından dolayı A Milli Takım seçmesi gündem olmuş ve tercihi merak konusuydu!
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
“2018'den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda’nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.
22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü”
BABASI TC KİMLİK KARTINI PAYLAŞMIŞTI
Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, geçtiğimiz günlerde oğlunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtmek için kimliğini paylaşarak, “Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF” ifadelerini kullanmıştı.
Yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatması beklenen Ferdi, bu kararıyla birlikte sarı lacivertli ekipte Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.