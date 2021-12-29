Fenerbahçe Afyonspor’u zor da olsa eledi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda konuk ettiği 2. Lig ekibi Afyonspor'u geçerken zorlandı. Normal süresi golsüz sona eren maçta Fenerbahçe, uzatmada bulduğu gollerle turu geçmeyi başardı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca oldukça temposuz bir oyun ortaya koyan ve pozisyon bulmakta sıkıntı çeken Fenerbahçe, maçı uzatma dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve tur atladı.

Fenerbahçe’nin, 2. Lig’de mücadele eden rakibi karşısında normal sürede oldukça zorlandığı gözlendi. İlk yarıda pozisyon bulamayan, organize olamayan, hücumda çoğalamayan, pas hataları nedeniyle tempo yapmakta zorlanan Fenerbahçe, uzatmaya giden maçta zor da olsa Afyonspor’u elemeyi başardı.

TARAFTARDAN PROTESTO

Fenerbahçe tribünleri, maçın normal süresinin son dakikalarında protesto gösterilerinde bulundu. Futbolcuları ıslıklayan Fenerbahçe taraftarları, “Yönetim istifa” şeklinde de tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, 120 dakika süren ve Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı maçın son düdüğünden sonra da kısa bir süre daha “Yönetim istifa” tezahüratına devam etti.

NORMAL SÜRE GOLSÜZ SONA ERDİ

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe, oyuna İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş’ı sürerek başladı. İki oyuncunun girmesi de Fenerbahçe’nin düşük tempolu futbolunu değiştirmedi. Son 15 dakikada baskısını arttırsa da gol bulmayı başaramayan Fenerbahçe, hücumdaki etkisiz oyunu ile dikkat çekti.

Normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında kazanılan penaltı, Afyonspor kilidini açtı. Bright Osayi-Samuel’e ceza sahası içinde yapılan faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia, 94. dakikada Fenerbahçe’yi öne geçiren golü kaydetti.

BEŞ DAKİKA SONRA İKİNCİ GOL

Bu golden sonra Afyonspor’un oyundan düşmesini iyi değerlendiren Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile farkı ikiye çıkardı. Çok adamla rakip ceza sahasına giren Fenerbahçe, Filip Novak’ın pasında Bright Osayi-Samuel’in vuruşu ile farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası gol getirmedi. Uzatmada Afyonspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, adını Son 16 Turu’na yazdıran takım oldu.

BURAK KAPACAK İLK KEZ

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afjet Afyonspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Zeki Murat Göle, mücadeleye şu 11le çıktı:

Berke, Szalai, Tisserand, Nazım, Burak, Crespo, Meyer, Muhammed, Rossi, Pelkas, Valencia.

Fenerbahçede Burak Kapacak, sarı lacivertli forma ile ilk mücadelesine çıktı.

Sarı-lacivertli ekibe bu sezon dahil olan Burak Kapacak, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11de görev aldı. Geri kalan maçlarda yedekler arasında yer almasına karşın forma şansı bulamayan Burak Kapacak, kupada Afyonspor ile oynanan karşılaşmada şans buldu.

Burak Kapacak, ikinci yarıda yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.

ALTYAPIDAN 4 OYUNCU

Fenerbahçede altyapından 4 oyuncu Afyonspor maçında görev aldı. Sarı-lacivertlilerde Muhammed Gümüşkaya ilk 11de yer alırken, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan ise yedekler arasında yer aldı.

Maça yedek başlayan altyapı futbolcuları, oyuna girme şansı bulamadı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI