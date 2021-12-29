Fenerbahçe Afyonspor’u zor da olsa eledi
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda konuk ettiği 2. Lig ekibi Afyonspor'u geçerken zorlandı. Normal süresi golsüz sona eren maçta Fenerbahçe, uzatmada bulduğu gollerle turu geçmeyi başardı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca oldukça temposuz bir oyun ortaya koyan ve pozisyon bulmakta sıkıntı çeken Fenerbahçe, maçı uzatma dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve tur atladı.
Fenerbahçe’nin, 2. Lig’de mücadele eden rakibi karşısında normal sürede oldukça zorlandığı gözlendi. İlk yarıda pozisyon bulamayan, organize olamayan, hücumda çoğalamayan, pas hataları nedeniyle tempo yapmakta zorlanan Fenerbahçe, uzatmaya giden maçta zor da olsa Afyonspor’u elemeyi başardı.
TARAFTARDAN PROTESTO
Fenerbahçe tribünleri, maçın normal süresinin son dakikalarında protesto gösterilerinde bulundu. Futbolcuları ıslıklayan Fenerbahçe taraftarları, “Yönetim istifa” şeklinde de tezahüratta bulundu.
Taraftarlar, 120 dakika süren ve Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı maçın son düdüğünden sonra da kısa bir süre daha “Yönetim istifa” tezahüratına devam etti.
NORMAL SÜRE GOLSÜZ SONA ERDİ
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe, oyuna İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş’ı sürerek başladı. İki oyuncunun girmesi de Fenerbahçe’nin düşük tempolu futbolunu değiştirmedi. Son 15 dakikada baskısını arttırsa da gol bulmayı başaramayan Fenerbahçe, hücumdaki etkisiz oyunu ile dikkat çekti.
Normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında kazanılan penaltı, Afyonspor kilidini açtı. Bright Osayi-Samuel’e ceza sahası içinde yapılan faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia, 94. dakikada Fenerbahçe’yi öne geçiren golü kaydetti.
BEŞ DAKİKA SONRA İKİNCİ GOL
Bu golden sonra Afyonspor’un oyundan düşmesini iyi değerlendiren Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile farkı ikiye çıkardı. Çok adamla rakip ceza sahasına giren Fenerbahçe, Filip Novak’ın pasında Bright Osayi-Samuel’in vuruşu ile farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası gol getirmedi. Uzatmada Afyonspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, adını Son 16 Turu’na yazdıran takım oldu.
BURAK KAPACAK İLK KEZ
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afjet Afyonspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Zeki Murat Göle, mücadeleye şu 11le çıktı:
Berke, Szalai, Tisserand, Nazım, Burak, Crespo, Meyer, Muhammed, Rossi, Pelkas, Valencia.
Fenerbahçede Burak Kapacak, sarı lacivertli forma ile ilk mücadelesine çıktı.
Sarı-lacivertli ekibe bu sezon dahil olan Burak Kapacak, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11de görev aldı. Geri kalan maçlarda yedekler arasında yer almasına karşın forma şansı bulamayan Burak Kapacak, kupada Afyonspor ile oynanan karşılaşmada şans buldu.
Burak Kapacak, ikinci yarıda yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.
ALTYAPIDAN 4 OYUNCU
Fenerbahçede altyapından 4 oyuncu Afyonspor maçında görev aldı. Sarı-lacivertlilerde Muhammed Gümüşkaya ilk 11de yer alırken, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan ise yedekler arasında yer aldı.
Maça yedek başlayan altyapı futbolcuları, oyuna girme şansı bulamadı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 5′ Enner Valencia'nın ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
- 11′ Nazım Sangare'den topu kapan Fatih Aktay'ın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta defansa da çarpan top az farkla dışarıya çıktı.
- 13′ Ceza yayı üstünden Enner Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Anıl Atağ'ta kaldı.
- 23′ Doğan Ateş'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Nazmi Candoğan'ın kafa vuruşunda Max Meyer son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
- 28′ Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Anıl Atağ kornere çeldi.
- 41′ Diego Rossi'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Burak Kapacak'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
- 59′ Sağ kanattan Alper Tursun'un ortasında ceza sahası içinde Doğukan Emeksiz'in vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 61′ Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ortasında arka direkte Enner Valencia'nın röveşatasında meşin yuvarlak dışarıya gitti.
- 70′ İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Enner Valencia'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
- 71′ Enner Valencia'nın pasında ceza sahası içinde topu alan Miha Zajc'ın vuruşunda Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
- 90+1′ Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Miha Zajc'ın kafa vuruşunda kaleci Anıl Atağ meşin yuvarlağı çeldi.
- 93′ Feyyaz Belen'in ceza sahası içinde Bright Osayi-Samuel'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 94′ Penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, kaleci Anıl Atağ'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
- GOL! 99′ Ceza sahası içi sol tarafında bulunan Filip Novak'ın pasında kale önünde topu alan Bright Osayi-Samuel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0