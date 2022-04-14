Fenerbahçe akademisi misyonu: İyi sporcu, iyi insan, eğitimli birey

Fenerbahçe altyapıda, futbolcu adaylarının hem zihinsel hem de kişisel gelişimlerine büyük özen gösteriliyor. Matematik, edebiyat, yabancı dil ve psikolojik eğitimler veriliyor.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ, Fenerbahçe'nin altyapı hamlelerini sayfalarına taşımaya devam ediyor. Futbol Akademisi'nin en önemli disiplinlerinden biri de genç futbolcuların geleceğinde büyük önem taşıyan zihinsel ve bilişsel gelişimleri. Fenerbahçe Futbol Akademi Aile ve Okul İlişkileri Sorumlusu Irmak Odabaş, yaptıkları çalışmaları anlattı: “Sporcularımızın nitelikli insanlar olarak yetişmelerini istiyoruz. Verebildiğimiz her desteği vermeye çalışıyoruz.”

ÇOCUKLAR MUTLU, BİZ MUTLU!

“Kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına adımlar atıyoruz. Kitap okuma ve anlama gibi çalışmalar da yapıyoruz. Matematik, edebiyat, diksiyon dersleri alıyorlar. Kendilerini en iyi şekilde ve akıcı olarak ifade etmeleri çok önemli. İngilizce desteği veriyoruz. Beklediğimiz şey de açıkçası en azından hayatlarını idame ettirebilsinler, A Takım'a çıktıkları zaman oyuncuların arasına girebilsinler. Güzel iletişim kurabilsinler. Çocuklar mutlu biz mutluyuz.”

DİJİTAL ATILIM

KULÜP, altyapıda atılan adımları daha görünür kılmak için FB TV'de ‘Akademi'den Geleceğe” programı yapıyor. Akademi çalışanlarının, kendi alanlarıyla ilgili bilgi vermesi sağlanıyor. YouTube hesabından da altyaş gruplarının maçları yayınlanıyor.

OLUMSUZLUKLARLA BAŞ ETMEYİ ÖĞRENİYORLAR

Futbol Akademisi'nde Spor ve Egzersiz Psikoloğu olarak görev yapan, Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Duygu Gürleyik Karataş, nihai amaçlarının sporcuları sahada zihinsel olarak dayanıklı ve güçlü hale getirmek olduğunu söylüyor: “Hiçbir zaman psikolojik bariyerleri yok etmeye çalışmıyoruz; olumsuz duygularla mevcut halde baş etmelerini istiyoruz.

Çünkü bazı zamanlarda olumsuz duygular da performansı olumlu etkileyebiliyor; kaygı, stres, baskı gibi… Nasıl ki sahada daha dayanıklı olmak için fiziksel kondisyon çalışıyorlarsa aslında ben de zihinsel antrenör olarak çalıştığımı söyleyebilirim. Oyuncuların yüksek bir performans gösterdiğinde bunu nasıl yaptığını bilmesi çok önemli. Üstün performans sağladığının nedenini bilmiyorsa o zaman onu tekrarlamak daha zor.”