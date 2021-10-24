Fenerbahçe-Alanyaspor (Canlı Yayın)

Fenerbahçe, Süper Lig 10. hafta maçında Alanyaspor'u sahasında konuk ediyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ve üst sıralara tırmanmak isteyen Alanyaspor maçının canlı yayın anlatımı haberimizde...

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Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Alanyaspor’u ağırlıyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Son olarak Trabzonspor’a 3-1 yenilen ve liderliği kaptıran Fenerbahçe, ligde 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor karşısında galibiyet arayacak. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe 19 puanla 3. sırada yer alırken, 17 puanı bulunan Alanyaspor ise 8. sırada.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Kim Min Jae’nin yanı sıra PFDK tarafından cezalandırılan Altay Bayındır ve Orsayı Samuel, Alanyaspor karşılaşmasında görev alamadı. Bu isimlerin yanı sıra milli maçta gözünden sakatlık yaşayan Serdar Aziz forma giyemedi.

YILDIZLAR YEDEK KULÜBESİNDE

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımda yer alamayan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında yedekler arasında yer aldı. Ligde en son 12 Eylül tarihindeki Sivasspor karşılaşmasında forma giyen İrfan Can Kahveci 43 gün sonra kadroda yer aldı. Ligde en son 3 Ekimdeki Kasımpaşa maçında görev alan Mert Hakan Yandaş ise 21 gün sonra takıma dahil oldu. İki futbolcu Alanyaspor maçında teknik direktör Pereiradan şans bekledi.

BERKE İLK KEZ

Fenerbahçede Berke Özer, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındırın Trabzonspor maçından sonra 1 maç cezalı olmasından dolayı kale Berke Özere emanet edildi. Genç file bekçisi, bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada görev aldı.

TARAFTARDAN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor maçında takımlarına destek oldu. Trabzonspor mücadelesi sonrası havalimanında bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarlar, bu desteği Aytemiz Alanayaspor ile oynanan mücadelede de gösterdi. Tribünlerde yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarının yanında olduklarını gösterdiler.

AYTEMİZ ALANYASPORDA 4 EKSİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Alanyasporda sakatlıkları nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Kayserispor maçı kadrosunda bulunmayan Wilson ve Babacar antrenman eksikleri nedeniyle, antrenmanda sakatlanan Awaziem ve Slovenya Milli Takımı’ndan eklem ağrısı şikayetiyle dönen Miha tedavi süreçleri devam ettiği için Fenerbahçe maçında yer almadı. Bülent Korkmaz mücadeleye şu 11le çıktı: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovi, Borja, Umut, Joao Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.