Fenerbahçe, Alfredo Morelos’u transfer görüşmesi için İstanbul’a davet etti

Fenerbahçe'de hareketli günler! Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet geldi.

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Fenerbahçe Kulübü, Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos ile transfer görüşmesi gerçekleştirmek üzere yıldız golcüyü İstanbul’a davet etti.

İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona eren ve hala boşta olan 27 yaşındaki Morelos, bu hafta başta Sevilla olmak üzere birkaç İspanyol kulübüyle transfer görüşmesi yaptı.

İngiliz basını Ağustos ayı başında, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe’ye haber yollayan Morelos’un, Rangers’tan takım arkadaşı olan Fenerbahçe’nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte oynamak istediğini yazmıştı.

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra, Fenerbahçe’nin Morelos’a 3 yıllık sözleşme önerdiğini ve görüşmelerin sonuçlandırılması için golcü oyuncunun İstanbul’a doğru yola çıktığını yazdı.

2017 yılından bu yana Rangers forması giyen Morelos, geçtiğimiz sezon istediği forma süresini bulamadığı için İskoç ekibinden ayrılma kararı almıştı. Daha önce verdiği röportajlarda Avrupa’da kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Morelos’u, Rusya, Meksika ve Brezilya’dan da birçok ekip takip ediyordu.

Geçen sezon Rangers formasıyla ligde 30 maçı 14’üne ilk 11’de başlayabilen Morelos, 11 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı. Mart 2022’de uyluk sakatlığı yaşayan Morelos, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Morelos, sakatlanmadan önce Rangers’taki formuyla dikkatlerini üzerine çekmiş ve bir dönem yine Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer almıştı.

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