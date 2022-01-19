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Fenerbahçe-Altay (Canlı Yayın)

Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Altay maçı canlı yayın anlatımı ve tüm detayları haberimizde. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Altay maçının ilk 11'inde sürpriz tercihler yaptı.

Yayınlanma: 19:07 - 19 Ocak 2022 Güncellenme:
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Fenerbahçe-Altay (Canlı Yayın)

Süper Lig’de kötü günler geçiren Fenerbahçe ve Altay 22. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor.

Saat 20.00’da başlayan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Ligde 14 maçtır kazanamayan ve son 6 maçını kaybeden Altay, Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı ve Mert Nobre’yi göreve getirdi. Ligde oynadığı son 6 maçtan sadece 1 galibiyet elde eden Fenerbahçe ise, yeni hocası İsmail Kartal yönetiminde galibiyetle tanışmak istiyor. Kritik maç öncesi 19. sıradaki Altay’ın 18 puanı, 7. sıradaki Fenerbahçe’nin 33 puanı bulunuyor.