Fenerbahçe-Altay (Canlı Yayın)

Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Altay maçı canlı yayın anlatımı ve tüm detayları haberimizde. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Altay maçının ilk 11'inde sürpriz tercihler yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de kötü günler geçiren Fenerbahçe ve Altay 22. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor.

Saat 20.00’da başlayan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Ligde 14 maçtır kazanamayan ve son 6 maçını kaybeden Altay, Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı ve Mert Nobre’yi göreve getirdi. Ligde oynadığı son 6 maçtan sadece 1 galibiyet elde eden Fenerbahçe ise, yeni hocası İsmail Kartal yönetiminde galibiyetle tanışmak istiyor. Kritik maç öncesi 19. sıradaki Altay’ın 18 puanı, 7. sıradaki Fenerbahçe’nin 33 puanı bulunuyor.