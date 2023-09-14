Fenerbahçe, Andre Gomes ve Leander Dendoncker peşinde

Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına saatler kala, İngiliz ekiplerinden Everton ve Aston Villa ile Andre Gomes ve Leander Dendoncker transferleri için pazarlık masasında.

İrfan YİRMİBEŞ

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Transferin sona ereceği 15 Eylül Cuma akşamı öncesi Fenerbahçe'de orta saha hamlesi için geri sayım sürüyor.

Yaz başından bu yana birçok isimle görüşen kiminden teknik heyetin raporu kiminden ise maliyetleri nedeniyle vazgeçen sarı-lacivertliler, son olarak Andre Gomes'te karar kılmıştı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da savunma yönü ağırlıklı klasik ön liberodan çok pasör özellikli oyun kurucu bir isim istemesi bu hamlede önemli oldu.

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

Geçen sezonu Lille'de kiralık geçiren 30 yaşındaki oyuncuyu bu sezonki kadro planlamasında düşünmeyen Everton'la pazarlıklar sürüyor.

İngiliz ekibi, brüt 7 milyon Euro'ya yakın maaş ödediği ve kontratının son senesindeki Gomes'i bu nedenle bonservis bedeli istemeden göndermeye sıcak bakıyor. Yönetim de teknik heyetin onay verdiği fırsat hamlesini imzayla sonuçlandırıp transfer döneminde takımın tüm eksikliklerini kapatmayı planlıyor.

DENDONCKER ÖNERİLDİ

Andre Gomes için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerlerin önerdiği bir diğer isim ise Leander Dendoncker oldu.

Portekizli oyuncuyla aynı menajerlik şirketinin futbolcusu olan 28 yaşındaki Belçikalı ön libero bu sezon takımı Aston Villa'nın ana planında yer almıyor. Ligdeki 4 maçta da süre alamayan Dendoncker sadece Konferans Ligi elemesinde 21 dakika oynayabildi.

Yönetim, piyasa değeri 15 milyon Euro gözüken orta saha için maliyet araştırması yapıyor.