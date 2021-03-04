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Fenerbahçe, Antalyaspor kilidini Pelkas-Özil ile açacak!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor savunmasına karşı silahları belli oldu. Erol Bulut, Ersun Yanal yönetiminde katı defans yapan ve son 9 maçında sadece 4 gol yiyen rakibini Mesut Özil ve Dimitrios Pelkas’ı birlikte oynatarak aşmak istiyor.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 08:57, 04/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe, Antalyaspor kilidini Pelkas-Özil ile açacak!

Deplasmandaki  başarısını iç sahaya da taşımak isteyen sarı-lacivertliler bugünkü Antalyaspor maçına büyük önem veriyor.

Teknik patron Erol Bulut, Ersun Yanal yönetiminde katı savunma yapan ve son 9 maçta sadece 4 gol yiyen rakibini çözmek adına yaratıcı oyuncularını bir arada oynatacak.

Mesut Özil ile Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertlilerin direksiyonunda olacak. Maça Mesut 10 numarada, Pelkas sol kanatta başlayacak.

İrfan Can süre alacak

Mesut Özil atakları organize ederken orta alanda pas trafiğini yönetecek. Pelkas ise hem soldan ceza alanına kat edecek hem de şutlarıyla kaleyi yoklayacak. Erol Bulut, Yunan yıldızdan şut pozisyonlarını kovalamasını istedi. Öte yandan kadroya girecek İrfan Can Kahveci de ilk 11 başlamasa da oyunun ilerleyen dakikalarında süre alacak.

  • Muhtemel 11’ler
  • Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut, Thiam
    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Doğukan, Gökdeniz, Fredy, Hakan, Orgill

Fenerbahçe seri istiyor

Fenerbahçe, Trabzonspor zaferinin ardından yeni bir galibiyet serisine başlamak için Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde, Sadık, Gustavo ve Perotti sakat. Caner kadro dışı, Mert Hakan ve Serdar cezalı. Valencia, Tisserand, İrfan Can ve Sinan sarı kart cezası sınırında. Antalya'da tek eksik Ufuk Akyol.

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