CANLI | Fenerbahçe Antalyaspor maçı | Süper Lig 2. hafta

Fenerbahçe Antalyaspor maçının canlı anlatımı Sözcü'de! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Eksikleri bulunan Fenerbahçe üst üst 2. galibiyetin peşinde, Antalyaspor ise sezonun ilk galibiyetini arıyor.

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Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Ülker Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 21.45.

Ligin ilk haftasında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler, taraftarlarının önünde galibiyet serisine başlamak istiyor. Antalyaspor ise 1-1’lik Göztepe beraberliğinin ardından sezonun ilk galibiyetini arıyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİK ÇOK

Hafta içinde Helsinki’yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi’nde gruplar için büyük bir adım atan Fenerbahçe’de sakatlıklar can sıkıyor. Bu maçta sakat olan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci takımlarını yalnız bırakacak.