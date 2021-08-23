Fenerbahçe-Antalyaspor maçında geceye damga vuran an: Penaltı mı?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 90+1. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, Atilla Szalai'nin eline çarpan top penaltı mı? Pozisyonun öncesinde ofsayt mı var? Fenerbahçe'nin ilk yarıda iptal edilen golü nizami mi? Eski hakemler ve ünlü yorumcular yanıtladı...

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Süper Lig 2. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 galip gelirken ikinci golden önce yaşanan pozisyon ‘penaltı mı, değil mi?’ tartışmalarını da beraberinde getirdi. Öte yandan Fenerbahçe’nin ilk yarıda iptal edilen golüyle ilgili de ‘faul mü, değil mi?’ kararsızlığı yaşandı. Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambol sırasında sol çaprazda topla buluşan Wright, şutunda kaleci Altay Bayındır’a takıldı. Dönen topu savunma oyuncusu Naldo tamamlamak istedi ancak, top Atilla Szalai’den döndü.

Antalyasporlu futbolcuların penaltı beklediği bu pozisyonun devamında Fenerbahçe Enner Valencia ile ikinci golü bularak skoru 2-0 yaptı. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında pozisyonun penaltı olmadığı ve Fenerbahçe’nin attığı golün geçerli olduğu kararı çıktı. Ayrıca ilk yarıda Luiz Gustavo ile gol bulan Fenerbahçe, yan hakemin Marcel Tisserand’ın faul yaptığını işaret etmesiyle öne geçme şansını kaybetti. Bu pozisyonda da sarı lacivertliler Tisserand’ın hareketinin faul olmadığını iddia etti.

Karşılaşmanın ardından kamuoyunun gündemine oturan penaltı pozisyonu ve Fenerbahçe’nin iptal edilen golüyle ilgili eski hakemler ve ünlü futbol yorumcuları şu yorumları yaptı:

“GOL İPTALİ YANLIŞ”

Rıdvan Dilmen: “Antalyaspor’un penaltı beklediği pozisyon penaltı değil. Bunu neden o kadar uzun izlediler anlamadım. Eli zaten kaçırmaya çalışmış, oraya gelen topta penaltı olur mu? Nereye kaçıracak o eli? Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde hakem tahmin yaptı. Maçta sonra tekrar izleyin, iki defa çalmak için teşebbüs etti. Bu pozisyon dışarı çıksaydı, aut kararı verirdi. Gol iptali yanlış.”

“BUNA NASIL PENALTI DERLER YA?”

Bünyamin Gezer: “Buna net penaltı diyenlere ben bir şey diyemiyorum. Ben farklı bir pozisyon izliyorum herhalde. Beklenmeyen top, yakın mesafe, kollar doğal. Ne var bunda ya? Buna nasıl ‘penaltı’ derler ya?”

Bülent Yıldırım: “1- El mi topa gidiyor, top mu ele geliyor? Top ele geliyor… 2- Szalai, vücudunu doğal olmayan bir şekilde büyütüp genişletiyor mu? Bunlara baktığımda doğal bir temas görüyorum. ‘Devam’ kararı doğru.”

Deniz Çoban: “Oyuncu bir hamle yaparken, o hamlesinin doğal hali midir bu kol? Bu doğal bir hal. Bu tamamen doğal bir konum. Bu bir çarpma. Asla penaltı değil. Kural kitabında da yeni ifade var. Penaltı değil.”

“ELE ÇARPSA BİLE PENALTI DEĞİL”

Ahmet Çakar: “Top eline çarpsa bile penaltı değil. El doğal konumunda çünkü. Kaldı ki top Attila’nın eline bile çarpmıyor. Attila elini arkaya atarken omuz başına çarpıyor.”

Reha Kapsal: “Daha önce ofsayt var bir kere. Pozisyonu değerlendirmeden önce ofsayt.”

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