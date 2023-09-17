Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ofsayt tartışması! Bayrak kalktı VAR golü verdi…

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ofsayt tartışmaları yaşandı... Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Antalyaspor karşısında bulduğu beraberlik golü öncesi ofsayt bayrağı kalktı ancak VAR'dan gelen uyarı ile gol geçerli sayıldı.

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Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor karşısında geriye düştüğü mücadelede 45+1. dakikada maça denge getiren golü attı.

Ferdi’nin ceza sahasına yolladığı ortada, Serdar Aziz topu arkaya aşırdı ve Edin Dzeko, arka direkte ustalıkla kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getirdi. Yardımcı hakem Kerem Ersoy, top ağları havalandıktan hemen sonra ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR’DA GEÇERLİ SAYILDI

Hakem Halil Umut Meler, oyunun hemen başlamaması gerektiğini ve VAR kontrolünün sonuçlanmasını istedi. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, yaptığı detaylı inceleme sonrasında pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ve golün geçerli olduğunu bildirdi.

Sarı lacivertliler VAR’dan gelen ‘GOL’ kararı ile maçta durumu 1-1’e getirdi ve soyunma odasına eşitlikle girdi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe’nin Bosna-Hersek’li golcüsü olarak bu sezonda takımının ligde attığı 6 golün 4’ünü kaydetti. Dzeko, bu gollerin 2’sini kafa vuruşlarıyla ağlarla buluşturdu.