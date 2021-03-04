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Fenerbahçe Antalyaspor maçında penaltı tartışması! Novak’ın hareketi…

Fenerbahçe Antalyaspor maçının ilk yarısında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu sosyal medyada gündem oldu. Novak'ın rakibi Amilton'a yaptığı hareket sonrası VAR'dan 'devam' kararı geldi.

Güncellenme: 20:57, 04/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe Antalyaspor maçında penaltı tartışması! Novak’ın hareketi…

Süper Lig’in 28’inci haftasında liderliği arayan Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Antalyaspor’u ağırladı… Kritik mücadelenin hemen başında 13’üncü dakikada Fredy’nin attığı golle geriye düşen sarı lacivertlilerde ilk devre işler istenilen gibi gitmedi. Antalyaspor’un sürpriz ataklarıyla sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’de ilk yarının en çok konuşulan pozisyonu Novak’ın ceza sahası içinde rakibi Amilton’a yaptığı müdahale sonrası Antalyaspor cephesi yoğun penaltı itirazlarında bulundu.

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ÜMİT ÖZTÜRK VAR İNCELEMESİNİ BEKLEDİ

Topa hamle yapmak isterken rakibinin ayağıyla teması olan Novak’ın hamlesinde penaltı olup olmadığı tartışmaları büyük gündem oldu. Hakem Ümit Öztürk yaşanan pozisyonla ilgili kararını vermek için bir süre VAR incelemesini bekledi. Volkan Bayarslan’ın görev yaptığı VAR odasında incelenen pozisyonda devam kararı geldi.

Hakem Ümit Öztürk’ün içeriden gelen karar sonrası oyunu devam ettirmesi Antalyaspor kanadında büyük tepkilere neden oldu. İlk 45 dakikaya damga vuran o an sosyal medyada da maçın en çok konuşulan anı oldu. İşte Twitter’da tartışmalı penaltı pozisyonu için yapılan yorumlar…

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Yayınlanma Tarihi:20:08,