Fenerbahçe Antalyaspor maçında penaltı tartışması! Novak’ın hareketi…

Süper Lig’in 28’inci haftasında liderliği arayan Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Antalyaspor’u ağırladı… Kritik mücadelenin hemen başında 13’üncü dakikada Fredy’nin attığı golle geriye düşen sarı lacivertlilerde ilk devre işler istenilen gibi gitmedi. Antalyaspor’un sürpriz ataklarıyla sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’de ilk yarının en çok konuşulan pozisyonu Novak’ın ceza sahası içinde rakibi Amilton’a yaptığı müdahale sonrası Antalyaspor cephesi yoğun penaltı itirazlarında bulundu.

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ÜMİT ÖZTÜRK VAR İNCELEMESİNİ BEKLEDİ

Topa hamle yapmak isterken rakibinin ayağıyla teması olan Novak’ın hamlesinde penaltı olup olmadığı tartışmaları büyük gündem oldu. Hakem Ümit Öztürk yaşanan pozisyonla ilgili kararını vermek için bir süre VAR incelemesini bekledi. Volkan Bayarslan’ın görev yaptığı VAR odasında incelenen pozisyonda devam kararı geldi.

Hakem Ümit Öztürk’ün içeriden gelen karar sonrası oyunu devam ettirmesi Antalyaspor kanadında büyük tepkilere neden oldu. İlk 45 dakikaya damga vuran o an sosyal medyada da maçın en çok konuşulan anı oldu. İşte Twitter’da tartışmalı penaltı pozisyonu için yapılan yorumlar…

Novak'ın Amilton'a müdahalesi açık penaltı. Ancak buna düdük çalabilecek hakem sahada yok. Yazık! — Selçuk Dereli (@selcuk_dereli) March 4, 2021

Novak zaman hatası yapıyor ve rakibin ayağına vuruyor. Net Penaltı. pic.twitter.com/uvA0cCb0Kw — Nando Biçer (@nandobicer) March 4, 2021

Novak’ın Amilton’a arkadan yaptığı kontrolsüz hareketin sonucunda penaltı vermeyen sistem, aslında bize “sıradaki golü fener atar” a canlıdan oyna demek istiyor. — Şafak Malatya (@SafakSina1903) March 4, 2021

Antalyanın penaltı pozisyonu ile perottinin aldıklarının hiç bir farkı yok bu daha net hatta perotti böyle 2-3 tane penaltı aldı #FBvANT — FURKAN JK (@LacazetJk) March 4, 2021

Novak Amilton’a resmen tekme attı. Hakem Devam dedi. Fenerbahçe kollanmaya devam ediyor. #FBvANT pic.twitter.com/kSOO9Eb8Vj — JürgenKlopp TR (@JurgenKloppTR) March 4, 2021

Novak in yaptigi müdahele için evet adamın ayağının kopması lazım evet tiyatro devam ediyor korkma ümit öztürk korkma #FBvANT https://t.co/T7sbaQ3Vsj pic.twitter.com/leexbigwpG — Doğukan (@dogukan_diker35) March 4, 2021

Fenerliler bile penaltı diyor, ama sahadakı hakemler suskun. İnanılmaz bir şey ya, adamların her maç lehine hata yapılıyor. Eğer pozisyon VAR’dan izlenip penaltı çıkmıyorsa, büyük şaibe vardır, bence izlemediler… https://t.co/hEvWAEwt5H — Marsel Moni (@marselmoni) March 4, 2021

Yuh be birader. Buna da penaltı vermeyecekseniz oynamayalım bari. — Mustafa AKIN (@mustafaakin1905) March 4, 2021

Antalya’nın %100 penaltısı verilmedi. Aynı maçta Fb lehine bu pozisyon olsun VAR’a gitmeden penaltı çalınır. Rezillik devam ediyor. — GUTI (@Kartal_Guti) March 4, 2021