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Fenerbahçe-Antalyaspor maçında puanlar paylaşıldı… Kadıköy kabusu sürüyor

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile berabere kalarak, Kadıköy'de üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı. Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puanını eşitleme fırsatını teperken, zorlu deplasmandan bir puanla dönen Antalyaspor tarihi bir başarıya imza attı.

Güncellenme: 21:18, 04/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında puanlar paylaşıldı… Kadıköy kabusu sürüyor

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, Tisserand’ın büyük hatası sonrası Fredy ile öne geçerken, beraberlik golü Valencia’dan geldi. Fenerbahçe’nin bir topu direkten dönerken, maçın son bölümü nefes kesti.

Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada zirve ile puanını eşitlemek isteyen Fenerbahçe, beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Antalyaspor karşısında ilk yarısını yenik tamamladığı maçın son bölümünde bir puanı kurtaran Fenerbahçe, Kadıköy’de üst üste üçüncü maçından da galibiyet alamadan ayrıldı. Fenerbahçe, ilk yarıda net pozisyon üretmekte sıkıntı çekerken, ikinci yarıda daha etkili olduğu maçta bir puana razı oldu. Antalyaspor ise yakaladığı önemli fırsatları cömertçe harcarken, skoru değiştirmeyi başaramadı.

TARİHİ BAŞARI

Antalyaspor ise 55 yıllık tarihinde bir ilki başardı. Ligdeki yenilmezlik serisini uzatan kırmızı-beyazlılar, Kadıköy’den bir puanla dönen Antalyaspor, tarihinde ilk kez ligde 12 maç üst üste yenilmeden ayrıldı. Antalyaspor, son olarak 29 Aralık 2020 tarihinde sahasında Hatayspor’a 6-0 mağlup olmuştu. Antalyaspor, o maçın ardından oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 9 da beraberlik aldı.

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Karşılaşmanın son dakikaları nefes keserken, iki takım da yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi. Fenerbahçe’de Thiam’ın kafa vuruşunda direk gole izin vermezken, Boffin kurtarışlarıyla öne çıktı. Antalyaspor ise hızlı ataklarla etkili olduğu maçta rakibinden daha çok net fırsat yakaladı. Ancak girdiği pozisyonları değerlendiremeyince bir puana razı oldu.

SON 15 DAKİKADA BÜYÜK BASKI

Fenerbahçe ise özellikle son 15 dakikada rakip kalede büyük baskı kurdu. Valencia ile beraberliği de yakalayan ev sahibi ekip, yoğun baskıya rağmen net fırsat üretmekte güçlük çekti. Valencia’nın bireysel beceriyle attığı gol, Fenerbahçe’ye bir puan getirdi. Uzatmada Cisse, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boffin’i geçemeyince, takımını üç puandan etti.

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Antalyaspor ise genç futbolcuları Gökdeniz ve Doğukan ile iki net fırsattan yararlanamadı. Gökdeniz, Altay’ı geçtikten sonra boş kaleye topu göndermek isterken, Szalai araya girerek topu kornere gönderdi. Doğukan ise karşı karşıya pozisyonda kaleyi tutturamadı. Uzatmada ise Podolski, bomboş durumda yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

Son 15 dakikası büyük heyecana sahne olan karşılaşma, karşılıklı gollerle berabere sona erdi.

Bu beraberlikle Fenerbahçe puanını 55, Antalyaspor ise 35 yaptı.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı berabere sona erdi. Fotoğraf: Fatih Erdoğdu

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

  • 6′ Ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas, kaleye uzak mesafeden şutunu çekti ancak bu pozisyonda iyi yer tutan Boffin, meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.
  • GOL! 13′ Ceza sahasına giren Gökdeniz, topu Tisserand'a kaptırdı. Bu futbolcu uzaklaştırmak isterken hatalı pasında meşin yuvarlağı Fredy ile buluşturdu. Fredy müsait pozisyonda ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1
  • 19′ Szalai'nin savunmadan gönderdiği ara pasında defansın arkasına sarkan Pelkas ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, çaprazdan vuruşunu yapmak isterken Veysel son anda araya girerek tehlikeyi önledi.
  • 41′ Kazanılan serbest vuruşu Nuri Şahin kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Altay ve Tisserand çarpışınca meşin yuvarlak boşta kaldı. Szalai son anda topu uzaklaştırdı.
  • 45′ Antalyaspor savunması topla çıkmak isterken Freddy hatalı bir pasla topu Mesut'la buluşturdu. Yıldız futbolcu kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunu yaptı ancak müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.
  • 49′ Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta Boffin köşeye giden topa uzanarak gole izin vermedi.
  • 59′ Savunmanın arkasına sarkan Gökdeniz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Altay’dan sıyrılan Gökdeniz’in boş kaleye yaptığı vuruşa Szalai son anda müdahale ederek topu kornere attı.
  • 67′ Gökhan Gönül’ün ortasında Cisse’nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
  • 76′ Sosa’nın ortasına Samatta’nın yaptığı kafa vuruşunu Boffin kontrol etti.
  • 78′ Osai-Samuel’in pasında Pelkas’ın ceza sahası içinde yaptığı vuruş Boffin’de kaldı.
  • GOL! 82′ Rakiplerinden birer birer sıyrılan Valencia, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
  • 86′ İrfan Can’ın ortasında Thiam’ın kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Daha sonra Boffin’e çarparak oyun alanına düşen topu savunma kornere gönderdi.
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Yayınlanma Tarihi:18:09,