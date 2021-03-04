Fenerbahçe-Antalyaspor maçında puanlar paylaşıldı… Kadıköy kabusu sürüyor

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, Tisserand’ın büyük hatası sonrası Fredy ile öne geçerken, beraberlik golü Valencia’dan geldi. Fenerbahçe’nin bir topu direkten dönerken, maçın son bölümü nefes kesti.

Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada zirve ile puanını eşitlemek isteyen Fenerbahçe, beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Antalyaspor karşısında ilk yarısını yenik tamamladığı maçın son bölümünde bir puanı kurtaran Fenerbahçe, Kadıköy’de üst üste üçüncü maçından da galibiyet alamadan ayrıldı. Fenerbahçe, ilk yarıda net pozisyon üretmekte sıkıntı çekerken, ikinci yarıda daha etkili olduğu maçta bir puana razı oldu. Antalyaspor ise yakaladığı önemli fırsatları cömertçe harcarken, skoru değiştirmeyi başaramadı.

TARİHİ BAŞARI

Antalyaspor ise 55 yıllık tarihinde bir ilki başardı. Ligdeki yenilmezlik serisini uzatan kırmızı-beyazlılar, Kadıköy’den bir puanla dönen Antalyaspor, tarihinde ilk kez ligde 12 maç üst üste yenilmeden ayrıldı. Antalyaspor, son olarak 29 Aralık 2020 tarihinde sahasında Hatayspor’a 6-0 mağlup olmuştu. Antalyaspor, o maçın ardından oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 9 da beraberlik aldı.

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Karşılaşmanın son dakikaları nefes keserken, iki takım da yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi. Fenerbahçe’de Thiam’ın kafa vuruşunda direk gole izin vermezken, Boffin kurtarışlarıyla öne çıktı. Antalyaspor ise hızlı ataklarla etkili olduğu maçta rakibinden daha çok net fırsat yakaladı. Ancak girdiği pozisyonları değerlendiremeyince bir puana razı oldu.

SON 15 DAKİKADA BÜYÜK BASKI

Fenerbahçe ise özellikle son 15 dakikada rakip kalede büyük baskı kurdu. Valencia ile beraberliği de yakalayan ev sahibi ekip, yoğun baskıya rağmen net fırsat üretmekte güçlük çekti. Valencia’nın bireysel beceriyle attığı gol, Fenerbahçe’ye bir puan getirdi. Uzatmada Cisse, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boffin’i geçemeyince, takımını üç puandan etti.

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Antalyaspor ise genç futbolcuları Gökdeniz ve Doğukan ile iki net fırsattan yararlanamadı. Gökdeniz, Altay’ı geçtikten sonra boş kaleye topu göndermek isterken, Szalai araya girerek topu kornere gönderdi. Doğukan ise karşı karşıya pozisyonda kaleyi tutturamadı. Uzatmada ise Podolski, bomboş durumda yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

Son 15 dakikası büyük heyecana sahne olan karşılaşma, karşılıklı gollerle berabere sona erdi.

Bu beraberlikle Fenerbahçe puanını 55, Antalyaspor ise 35 yaptı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor