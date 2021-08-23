Fenerbahçe Antalyaspor maçında tartışılan penaltı pozisyonu

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 90. dakikasında sarı-lacivertli takımın ceza sahasında yaşanan pozisyon tartışmaları beraberinde getirdi.

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Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarındaki pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.

90. dakikada Antalyasporlu Naldo’nun şutunda Szalai’ye çarpan top sonrasında kırmızı-beyazlılar penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler’in devam ettirdiği pozisyon sonrasında Fenerbahçe 2. golünü bularak skoru belirledi.

Antalyasporlu futbolcular, hakem Meler’e yaptığı itirazlarda karar tepki gösterdi. Bu itirazlarda Naldo ve Boffin’e sarı kart çıktı.

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AMILTON VE NALDO’DAN MAÇ SONU TEPKİ

Karşılaşma sonunda Amilton yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’nin gördüğü ve Fenerbahçe camiasını hiç ilgilendirmeyen bir pozisyon oldu, bu pozisyonun sonunda bizim penaltımız verilmedi. Türkiye’nin her yerindeki insanlar bunu gördü ama 4 kişi görmediği için biz o penaltıyı elde edemedik” ifadelerini kullandı.

Pozisyonun içerisindeki bir diğer Antalyasporlu futbolcu Naldo da, “Hakem bize sahada doğru kararlarla yardımcı olmadı. VAR’a gidip kararını gözden geçirebilirdi ama bunu yapmadı” diye konuştu.

Pozisyon VAR’dan incelenirken Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, tabletten tartışmalı pozisyonu izledi.

Yanal, maç sonunda yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamada ise, “Son pozisyon ekrana çok yansımadı. Ekrana çok fazla detay vermiyorlar, orada yayın kesiliyor. Tartışmanın pek anlamı yok. Umarım bu protokoller herkes için eşit olur” ifadelerini kullandı.