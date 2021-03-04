Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Ümit Öztürk önce penaltı verdi sonra…

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin özellikle son bölümü inanılmaz bir heyecana sahne olurken, uzatma dakikalarında Ümit Öztürk’ün verdiği bir karar tartışma yarattı. Fenerbahçe cephesi, verdiği karar sonrası Ümit Öztürk’e tepki gösterdi.

Maçta 90+1. dakika oynanırken gelişen Fenerbahçe atağında Valencia, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Bu ortaya hareketlenen Pelkas, Bünyamin’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe penaltı kullanmaya hazırlanırken, Ümit Öztürk Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye karar verdi.

ÖNCE PENALTI VERDİ

Pozisyonu kısa bir süre yeniden izleyen Ümit Öztürk, penaltı kararından vazgeçti ve Pelkas’a sarı kart gösterdi. Ancak Ümit Öztürk’ün penaltı kararından neden vazgeçtiği tam olarak anlaşılamadı. Eliyle Pelkas’a pozisyonu anlatan hakemin bu hareketi, Yunan futbolcunun topa eliyle müdahale ettiği için penaltı kararının iptal edildiği şeklinde algılandı.

Ümit Öztürk, Pelkas’a bu pozisyonu anlatırken kullandığı el işaretler, kısa bir süre yanlış anlamaya sebebiyet verdi. Ümit Öztürk’ün, penaltı kararını elle oynama nedeniyle değil, Pelkas’ın pozisyondan önce Veysel Sarı’nın ayağına bastığı için iptal ettiği kısa süre sonra ortaya çıktı. Hakemin penaltı kararını iptal etmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe yedek kulübesi, Ümit Öztürk’ün penaltı kararından vazgeçmesine sert bir tepkiyle karşılık verdi. Fenerbahçeliler, iptal kararına yoğun itirazlarda bulundu. Bir süre itirazlarına devam eden Fenerbahçe cephesi, Ümit Öztürk’ün kararının yanlış olduğunu savundu.