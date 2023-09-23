Fenerbahçe Antalyaspor’a konuk oluyor!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında eplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig’deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı’nda ağırladığı Bitexen Antalyaspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz yok

Fenerbahçe’de 3 Eylül’deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek. Bitexen Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle kadroda yer alamayacak. (AA)