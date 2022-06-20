Fenerbahçe, Anthony Nwakaeme ve transfer iddialarına yanıt verdi

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'dan ayrılık kararı alan Anthony Nwakaeme'yi transfer edecekleri iddiasına resmi siteden yanıt verdi.

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Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyen ve serbest kalan Anthony Nwakaeme’yi transfer etmek için girişimde bulunulmadığını açıkladı.

Kamuoyunda sarı lacivertlilerin Nijeryalı oyuncu ile ilgilendiği iddiaları yer alırken konuyla ilgili açıklama geldi. Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır” denildi.

Öte yandan Nwakaeme’nin menajerinin kendileriyle iletişime geçtiğini söyleyen Fenerbahçe Kulübü, “Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir” ifadelerine yer verdi.