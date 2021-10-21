Fenerbahçe-Antwerp (Canlı Yayın)

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Antwerp'i konuk ediyor. Fenerbahçe, Antwerp maçıyla gruptaki ilk galibiyetini alarak bir üst tura yükselme umutlarını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe-Antwerp maçının canlı yayın anlatımı haberimizde...

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu’ndaki üçüncü maçında sahasında Antwerp’i ağırlıyor. İlk maçında E. Frankfurt ile berabere kalan ve ikinci maçında Olympiakos’a yenilerek 1 puanda kalan Fenerbahçe, ilk iki maçını kaybeden Belçika ekibi Antwerp karşısında galibiyet arıyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak olan Fenerbahçe-Antwerp maçını hakem Sergei Ivanov yönetecek. Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk ekibiyle karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp mücadelesinde önemli oyuncularından yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve yapılan idmanlarda bireysel çalışmalarını sürdüren İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, Antwerp maçında yer alamayacak. Fenerbahçe’de bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun forma giyemeyecek.

FREY VE SAMATTA FENERBAHÇE’YE KARŞI

Frey ve Samatta, Fenerbahçe’ye karşı Antwerp forması ile sahaya çıkacak. Sezon başında bonservisiyle transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe’den kiralık olarak ayrılan Mbwana Samatta ile Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadele edecek. Öte yandan Frey bu sezon çıktığı 11 maçta 12 gol kaydetti.

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Antwerp mücadelesi Exxen’te yayınlanacak.