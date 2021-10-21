Fenerbahçe Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Antwerp UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında karşı karşıya geliyor. Oynadığı ilk iki maçta bir puan toplayan Fenerbahçe Antwerp karşısında kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Günün erken saatlerinden itibaren futbol severler "Fenerbahçe Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Fenerbahçe Antwerp saat 19.45’te başlayacak.

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Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe evinde Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i konuk edecek. Henüz galibiyet almamış olan iki takımın mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ilk 3 puanı hanesine yazdırma istiyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE ANTWERP SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Antwerp saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE ANTWERP MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Berisha

Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, De Laet, Verstraete, Yusuf, Benson, Gerkens, Fischer, Frey

ANTWERP’TE NAİNGGOLAN FORMA GİYMEYECEK

UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçında Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Royal Antwerp'te sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi forma giyemeyecek.

Cumartesi günü Zulte Waregem karşısında da oynayamayan Radja Nainggolan'ın Fenerbahçe karşısında da oynamasının zor olduğu belirtildi. Royal Antwerp'ten yapılan açıklamada Nainggolan'ın bu hafta içerisinde antrenmanlara başlamasının beklendiği de duyuruldu.

Nainggolan dışında kas sakatlığı yaşayan Aurelio Buta'nın da Fenerbahçe karşısında oynamasının beklenmediği kaydedildi. Bu iki oyuncu ile birlikte sakatlıkları devam eden Sam Vines, Sander Coopman ve Koji Miyoshi da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.