Fenerbahçe aradığı sol beki buldu… Konan’da işlem tamam!

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu... 2.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığı transferde sona gelen yönetim, Afrika Kupası’nda bulunan Ghislain Konan'la bu hafta bitimi masaya oturacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Büyük sıkıntılar çektiği sol bek mevkisine takviye yapmak için arayışlarına hız veren Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu. Reims forması giyen Ghislain Konan transferinde Fransız kulübüyle 2.5 milyon Euro bonservis konusunda anlaşma sağlandı. Fildişi Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Konan ile bu hafta masaya oturacak olan sarı-lacivertli yönetimin transferi resmiyete dökmesi bekleniyor. Mücadeleci yapısı ve dripling özelliğiyle adından söz ettiren, temaslı oyundan çok alan savunmasında daha başarılı olan Fildişili oyuncunun en zayıf iki noktası hava topları ile isabetli pas yüzdesinin düşük olması.

ALTERNATİF UĞUR ÇİFTÇİ

Fener’in Sivasspor'un çalışkan ismi Uğur Çiftçi için de devreye girdiği öğrenildi. İsmail Kartal'ın çok istediği Uğur için Sivas'a bir miktar para ve futbolcu önerilecek.