Fenerbahçe, Attila Szalai ile kasayı dolduracak! İki dev takipte…

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarında girmeyi başardı. İspanya basını, Macar savunmacı Szalai için iki İspanyol devinin kesenin ağzını açmaya hazırlandığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Transfer penceresi kapalı olsa da, takımlar kadroda yapacakları değişikliklere yönelik hamlelerini yapmaya devam ediyor. Jules Kounde’nin gelecek sezon Chelsea’ye gitmek istemesi nedeniyle savunmada oluşacak boşluğu doldurmak isteyen Sevilla, Fenerbahçe’nin Macar savunmacısı Attila Szalai’yi takibe aldı. Kounde’yi 80 milyon Euro bedelle satmaya hazırlanan Sevilla’nın, yerine alacağı isme yüklü miktarda para ödemesi bekleniyor.

İspanya medyasında yer alan haberde, Sevilla’nın dünyaca ünlü Sportif Direktörü Monchi, Fransız futbolcunun takımdan ayrılması halinde güvenilir bir stoper arayışı için piyasa araştırmasına başladı ve Fenerbahçeli Szalai’yi listesine ekledi. Atletico Madrid’in de Szalai ile ilgilendiği bilgisinin verildiği haberde, Sevilla için Lille’den Sven Botman isminin de güçlü adaylar arasında yer aldığı ve belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO’YA ÇIKTI

Fenerbahçe’ye gelmeden önce 800 bin Euro piyasa değeri olan ve 2 milyon Euro’ya sarı lacivertli kulübe transfer olan 23 yaşındaki Attila Szalai, şu an 11 milyon Euro piyasa değerine sahip ve sarı lacivertlilerle 2025 yılına kadar sürecek sözleşmeye sahip. Ayrıca Szalai’nin, yavaş yavaş İspanya pazarına giren ve Roberto Firmino, Julian Draxler ve Ilaix Moriba gibi oyuncuları bünyesinde bulunduran ROGON menajerlik şirketi tarafından temsil edildiğine dikkat çekildi.

“20 MİLYONUN ALTINI KONUŞMAM”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “Attila Szalai için 20 milyon Euro’nun altını konuşmam bile” ifadelerini kullanmıştı.