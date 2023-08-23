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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 259. maçına çıkıyor

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Twente'yi konuk ediyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'da serüveni ve yarınki maça dair detaylar...

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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 259. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Hollanda’nın Twente takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 258 müsabakada 99 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

KONFERANS LİGİ’NDE 7. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 7. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde daha önce yaptığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi8242231711980
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi6402197
TOPLAM2589955104341368

(AA)

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