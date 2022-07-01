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Fenerbahçe, Avusturya’da ilk antrenmanını yaptı

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için bugün Avusturya'ya giden Fenerbahçe, akşam saatlerinde buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe, Avusturya’da ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Avusturya’da kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idman, salonda 2 grup halinde yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşunun devamında 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel çalışmalarla noktalandı.

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