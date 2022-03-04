Fenerbahçe bakıyor, Trabzonspor vuruyor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi iki takımın kanat oyuncuları tartıda. Trabzonspor'un yıldızları takımı sırtlarken, Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları formsuzluklarıyla öne çıkıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Haftanın maçı Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi iki takımın kanatlarını karşılaştırdığımızda puan farkının da nedeni ortaya çıkıyor.

Bordo-mavililerin hücum kanatları çok iyi işliyor. Solda Anthony Nwakaeme, sağda ise devre arasında takıma katılan Edin Visca takımlarını sırtlamış durumda. Nwakaeme'nin 21 maçta 9 gol-9 asisti, Visca'nın 7 maçta 5 golü bulunuyor. Kouassi ve Yusuf Erdoğan ise yedek kuvvet olacak.

ROSSİ-PELKAS İKİLİSİ FORMSUZ

Sarı-lacivertlilerde ise durum pek parlak değil. Sezon boyunca orta saha oyuncularının sık sık kanatlarda oynadığı takımda Diego Rossi ve Dimitrios Pelkas ilk 11'e yakın isimler. Lig performansı baz alındığında Rossi'nin 20 maçta 2 gol-5 asisti, Pelkas'ın ise 17 maçta 2 golü bulunuyor. Sağ bekte Nazım'ın oynaması halinde Osayi Samuel'in sağ kanata çekilmesi bir opsiyon. Genç Arda Güler'in ise zorlu maça yedek başlaması bekleniyor.