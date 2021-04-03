Fenerbahçe barbekü partisi ile stres attı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Futbol A Takımı ile Can Bartu Tesislerinde düzenlenen barbekü organizasyonunda buluştu.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemek organizasyonuna Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı. Barbekü organizasyonunda keyifli anlar yaşanırken; başkan Ali Koç da yakından ilgilendiği futbolcularla sohbet etti.

Başkan Ali Koç, Sembol Ocakbaşı’ndan Ali Usta’ya kendisinin ve futbolcuların imzaladığı Fenerbahçe forması hediye etti. Ali Usta da Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu’na birer plaket verdi.

Organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.