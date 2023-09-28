Fenerbahçe-Başakşehir maçı muhtemel 11’ler
3. hafta erteleme maçları, Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesiyle sona erecek. Sarı-lacivertliler, hafta sonunda Galatasaray'a yenilen rakibini mağlup ederek önceki gün ezeli rakibine devrettiği liderlik koltuğunu geri almak istiyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında bu akşam RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.
FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Başekşehir’de ise Dubois, Opoku, Dennis, Ba ve Emirhan statü gereği, Ömer Ali, Mahmut, Szysz, Muhammed ve Edgar İe sakatlıkları nedeniyle bugün oynayamayacak.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko
Başakşehir: Volkan, Efecan, Touba, Duarte, Lima, Berkay, Aleksic, Karzev, Serdar, Figueiredo, Piatek