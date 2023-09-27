Fenerbahçe, Başakşehir’i konuk edecek
Ligde 5'te 5 yapıp tek kayıpsız takım olan Fenerbahçe, erteleme maçında Başakşehir ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında yarın RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.
FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK VAR
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King’in durumu ise maç saatinde belli olacak. (AA)