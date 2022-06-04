Fenerbahçe’den Beşiktaş’a ‘vergi’ göndermesi! ‘Yalvardık, yakardık’ demişti…

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Olağan Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'ye göndermede bulundu.

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Fenerbahçe Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşma yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye vergi ödemeleri konusunda gönderme yaptı.

Beşiktaş’ta yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi’nin “200 milyonluk vergi borçlarını, 16 milyon liraya indirdik. Ankara’ya git gel… Yalvardık, yakardık” şeklindeki sözlerine karşılık Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik şu göndermede bulundu:

“Birçok kulüp yöneticisi bu konularda zaman zaman kendilerini ilgilendiren farklı söylemlerde bulunuyorlar. Ben de memnuniyetle şunu paylaşmak istiyorum. 2021 yılı toplamında 169 milyon lira vergi ödememizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe SK olarak tüm iştiraklarimizle devletimize spor kulüpleri içerisinde ya en yüksek, ya da onlardan biri olabilecek vergi tutarını bir kulüp olarak ödemekten çok büyük gurur duyuyoruz. Bu yükümlülüğü yerine getirirken devletimizden ne bir indirim, ne farklı bir talebimiz olmamıştır.”

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda vergi borçları ile ilgili şunları söylemişti:

“Yürüyen borçların içinden sildirdiğimiz yaklaşık 6-7 milyon Euro civarı indirim aldık. Vergi konusunda sırtımızda olan 200 milyonluk yükün hemen hemen büyük bir kısmından kurtulmak için verdiğimiz mücadelenin Beşiktaş’a ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Yıllardan beri problem olarak camianın sürekli konuştuğu, Yıldırım Demirören’in alacağıyla ilgili de uzlaşma sağlandı.

Vergiden 200 milyon, bize hizmet verenlerden silinen 100 milyon, bağış yapanlardan 100 milyon, Yıldırım Demirören’in silinen alacağını alt alta koyduğunuzda 500-600 milyon TL yapıyor.

200 milyonluk vergi borçlarını, 16 milyon liraya indirdik. Ankara’ya git gel… Yalvardık, yakardık. Allah yapanlardan da razı olsun. Diğerlerine de yapıldı ama bizi hakikaten sevdiler ve gereğini de yaptılar: Ayrıca uzun vadeli sporcu kontratları yapılmadı. Bir önceki dönemde imzalanan kontratlarla verilen mücadelelere bakınca da başarılı olduğumuzu söylemek istiyorum.”

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