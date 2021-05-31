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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yapacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının karşısına geçip değerlendirmelerde bulunacak.

Güncellenme: 15:22, 31/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yapacak

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada başkan Ali Koç’un FB TV’de açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Hem geçen sezonu değerlendirecek hem de gelecek sezon hakkında konuşacak olan Koç, yarın (Salı) saat 15.30’da FB TV’ye çıkacak.

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