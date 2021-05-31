Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yapacak

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada başkan Ali Koç&#8217;un FB TV&#8217;de açıklamalarda bulunacağını duyurdu.. Hem geçen sezonu değerlendirecek hem de gelecek sezon hakkında konuşacak olan Koç, yarın (Salı) saat 15.30&#8217;da FB TV&#8217;ye çıkacak.. İlginizi ÇekebilirFenerbahçe&#039;de kurtuluş reçetesi hazır... Dev para bekleniyor. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"spor-Futbol","pageIdentifier":6461128}, 'https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/fenerbahce-baskani-ali-koc-aciklama-yapacak-6461128');var aip2_pageCategory = "spor-Futbol";aip2('newsArticle', {"identifier":6461128,"url":"https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/fenerbahce-baskani-ali-koc-aciklama-yapacak-6461128/","headline":"Fenerbahu00e7e Bau015fkanu0131 Ali Kou00e7 au00e7u0131klama yapacak","articleBody":"","articleSection":"Futbol","keywords":"["Ali Ko\\u00e7","Fenerbah\\u00e7e","Futbol","para","sal\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/31/iecrop/ali-koc-iha_16_9_1622463721-880x495.jpg","author":"Semih Kalkan","datePublished":"2021-05-31 15:22:25","dateModified":"2021-05-31 15:22:25","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":771}, 'https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/fenerbahce-baskani-ali-koc-aciklama-yapacak-6461128/');