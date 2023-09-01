Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Altay Bayındır hakkında açıklama yaptı

Manchester United'ın yeni transferi Altay Bayındır için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen veda töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç kalecinin profesyonelliğini ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığını övgüyle anlattı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır'ı İngiltere'ye uğurladı.

Atatürk Havalimanı’na giderek Altay Bayındır'a veda eden Başkan Ali Koç transfer sürecine ve Fenerbahçe anılarına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır’ın profesyonelliğinden, serbest oyuncu konumuna düşmesine rağmen Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesine kadar birçok konuya değinen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Altay, her zaman kariyer planlaması olan ve kendine yatırım yapan bir futbolcu. Birkaç röportajımda da herkesin kulübünde istediği bir profil olarak anlatmıştım. Gencecik yaşında Fenerbahçe kalesini teslim ettik. O zaman da şaşırmışlardı, tabii Fenerbahçe'nin Türk kaleci geleneği doğrultusunda zaten Ankaragücü'nden de kaptan gelmişti. Kısa bir sürede de Fenerbahçe'de kaptan oldu.”

“ŞÜKRETMEYİ BİLİYOR”

“Her kulübün, her başkanın, her hocanın isteyeceği bir sporcu diyelim. Kaleci demiyorum, sporcu diyorum özellikle. Allah'ın verdiği yetenekler var. Bir kere şükretmeyi biliyor. Bulunduğu pozisyonu hafife almıyor. Hafife almamak ne demek? Profesyonel bilinçle ve disiplinle hayattan yeri geldiği zaman fedakârlık yapıp, kendine yatırım yapmak.”

“CEFA ÇEKMEYEN FUTBOLCU DOLU”

“Yemesi, içmesi, uykusu, takım idmanları dışında yaptığı idmanlar ve kendine bakma bilincinde olması. Sonuçta 15-17 senelik bir kariyer bu. Son dönemlerde çok futbolcu görüyoruz sadece Türkiye'de değil, futbolun getirdiği nimetlerden faydalanıp ama futbolun beklentilerini yeterince karşılamayan, karşılama sorumluluğunda olmayan kısacası futbolun keyfine varan ama cefasını yeterince çekmeyen futbolcu dolu etrafta.”

“ALTAY 10 NUMARA 5 YILDIZ BİR FUTBOLCU”

“Altay'ı çok çok iyi bildiğimiz için Selahattin Bey daha da iyi biliyor. Dolayısıyla profesyonellik açısından, ciddiyet açısından, taşıdığı formayı armayı temsiliyet açısından, zekası açısından, Fenerbahçe'ye duyduğu aidiyet açısından her takım böyle bir futbolcusu değil birçok futbolcusu olsun ister. Söylemek kolay, elde etmek zor. Dolayısıyla o açıdan baktığın zaman Altay komple birinci sınıf, ‘on numara beş yıldız' derler ya öyle bir futbolcu, sporcu, kaptan, insan. İnsanlık çok çok önemli.”

“MANU’DAN DAHA İLERİSİ ÇOK FAZLA YOK”

“Tabii buruk bir veda. O her zaman kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyordu ama herkese nasip olmaz. Dünya'nın en iyi liginde dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmak. Şimdi ne düşüyor Altay'a. Önce Türk bayrağını sonra Fenerbahçe'sini orada en iyi şekilde temsil etmek. Daha da ilerlesin diyeceğim de Manchester United'tan daha ilerisi çok fazla yok.”

“ÖNEMLİ OLAN ZİRVEDE TUTUNMAK”

“Şu an Manchester United'ın tarihine, takipçisine, marka değerine ve başarılarına baktığınız zaman zaten böyle elle sayılır üç beş tane kulüp var. Altay'a şey de diyemiyorum, ‘Gözün zirvelerde olsun' çünkü en zirveye geldi. Önemli olan bu zirvede bu saatten sonra tutunmak. Şahsım, kulübüm, yönetim kurulum ama daha önemlisi Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Geldi, bize büyük hizmetleri oldu, hem de giderken bize kazandırıyor.”

“ALTAY İLE VAKTİNDE ANLAŞAMADIK”

“Bir konuya parantez açmak istiyorum. Demin profili tarif ettim ya, biz Altay ile vaktinde anlaşamadık. Anlaşamadık, pazarlıklar uzun sürdü falan diye değil, bizim çocuğumuz bizim evladımız nasıl olsa zamanı geldiğinde orta yolda buluşuruz diye. Tabii ocak ayını geçmişti. Ocağı geçince ne demek, Altay serbest transfer yani bonservisi olmayan bir oyuncu konumuna geldi. Doğal olarak da teklifler geldi. Tekliflere de açıktı.”

“ALTAY’IN MECBURİYETİ YOKKEN SÖZLEŞME UZATTI”

“Kulüpten hiçbir şekilde müsaade alması gereken bir durum da yoktu. Dolayısıyla elini kolunu sallayarak başka bir kulübe gitmesi için yolu tamamen açıktı. Sağ olsun kendisi de Sefa da gelen teklifleri, adım adım her şeyi anlattılar. Manchester United'tan çok büyük bir teklif geldi. Bu teklifte serbest oyuncu olduğu için aslında Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir durum yoktu ama Altay hiçbir mecburiyeti yokken, hiçbir zorunluluğu yokken, Fenerbahçe ile sözleşme uzattı.”

“TEKLİFLERİ KAYBETME RİSKİNİ ALDI”

“Fenerbahçe'ye de kazandırmadan gitmem düşüncesiyle işte aidiyet duygusunun, bağlılığın parçası, kaptanlığın getirdiği, insanlığının parçası. Bizle hiçbir mecburiyeti yokken bu sözleşmeyi uzattı. Böyle olduğu zaman bir oyuncu serbest transfer ise kulüplerin ilgisi, konsantrasyonu, arzusu başka oluyor. İşin içinde bonservis bedeli var iken başka oluyor. O gelen teklifleri kaybetme riskini de alarak Fenerbahçe'si ile sözleşmesini uzattı.”

“ARZU ETTİĞİ YERE GİDİYOR”

“Allah'a çok şükür ki buna rağmen yine de Manchester United, oldu. Selahattin Bey, Altay, Sefa biliyor. Kulüpte biraz insan biliyor. Ama hiçbir mecburiyeti yokken Altay Fenerbahçe ile sözleşmesini uzattı ve bu sayede ilgililerin gelen tekliflerin bozulma riskini de alarak yaptı. Çok şükür ki arzu ettiği yere gidiyor. Çok şükür ki Fenerbahçe'de Altay üzerinden hem bugün hem de yarın olası bir transferinde bir ekonomik fayda, gelir elde edecektir.”

“Dolayısıyla çok az oyuncu bunu yapar. Çok çok az oyuncu yapar. Başkanlığım bitince inşallah bir gün son 5-6 yılımı anlattığım zaman bu tip konularda da testiyi taşıyanla kıranın ne kadar farklı olduğunu ne kadar faydalı ve zararlı olduğunu da anlatırım ama o günler geldiği zaman da vereceğimiz en büyük örnekte bu arkadaşımız olacak. Bunun için ona teşekkür ediyorum.”

“ONU İZLEMEYE GİDECEĞİZ”

“Bu küçük bir veda. Manchester United'a onu izlemeye gideceğiz. İnşallah yakın zamanda orada kalıcı bir şekilde de olur ama unutmayın ki, tekrar söylüyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin kalecisi olarak Fenerbahçemizden Premier Lig'e transfer oluyor. Bu sene Bundesliga'ya, La Liga'ya, Premier Lig'e, Portekiz Ligi'ne ve bir sürü başka lige transferlerimiz oldu.”

“Bu açıdan da doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bir kaleci için hala yaşı çok çok genç. Dolayısıyla önü çok çok açık. Allah kazadan, beladan, sakatlıktan korusun. Hem ülkemizi hem Fenerbahçemizi inşallah en iyi şekilde temsil edecek. Allah yar ve yardımcısı olsun. Şansı bol, yolu açık olsun.”