Fenerbahçe Başkanı Ali Koç corona virüsüne yakalandı

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç’un corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Ali Koç’un fazla semptom göstermediği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Nisan Cumartesi günü Futbol A Takımı ile Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen barbekü organizasyonuna katılmıştı.

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

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Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. pic.twitter.com/3BRP2uwRBd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 6, 2021

TFF’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, korona virüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, “Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç’un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz” mesajına yer verildi.

Kulüpler Birliği'nden ise konu şu cümlelere yer verildi:

“Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”