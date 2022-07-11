Fenerbahçe Başkanı Ali Koç iki yıldızı bitiriyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde Willian Arao ve GiuseppePezzella'yı Dinamo Kiev maçına yetiştirmek için uğraşıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç transfer çalışmalarına devam ediyor. Lincoln, Bruma ve Emre Mor ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, bir ön libero bir de sol bek ile kadroyu güçlendirmek istiyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un listesi üzerinden ilerleyen Fenerbahçe kurmayları iki isim belirledi. Flamengo'dan 29 yaşındaki Willian Arao ile ön libero takviye edilecek. Sol bekte ise en büyük aday Parma'nın 24 yaşındaki İtalyan futbolcusu Giuseppe Pezzella…

ARAO’DAN GERİ SAYIM

Arao, üzerinde uzun süredir uğraşılan bir isim…. Flamengo'daki takım arkadaşlarına veda eden ve uğurlama töreni yapılan sambacıyı Fenerbahçe'nin bugün-yarın açıklanması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu en kısa sürede İstanbul'a bekleniyor. Kariyerinin tamamını Brezilya'da geçiren Willian Arao, stoperde de forma giyebiliyor.

PEZZELLA’DA SON RAUNT

Jorge Jesus, Benfica'ya da transfer etmek istediği Pezzella'yı Fenerbahçe'ye getiriyor. Parma'ya 4 milyon Euro önerildi. 24 yaşındaki sol beke de ‘bonus'larla birlikte 1.2 milyon Euro garanti yıllık ücret verilecek. Sarı-lacivertliler, bonservisi üç taksitte ödemek için pazarlık yapıyor, bir an önce olumlu yanıt bekleniyor.